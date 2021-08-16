Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan’da kadınlar endişeli

ABD ve NATO yetkililerin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban, dün gece itibariyle ülkenin tamamını ele geçirdi. Taliban şiddetinden kaçan Afganlar havalimanlarına akın ederken, yaşanan dehşetten en çok etkilenenler kuşkusuz kadınlardı…

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ABD önderliğindeki batı güçlerinin Afganistan’dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban dün gece itibariyle ülkedeki kontrolü ele geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçiren Taliban’ın devriyeleri şehirde dolaşmaya başlarken, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için havalimanına akın etti.

Taliban devriyeleri başkent Kabil caddelerinde dolaşırken, ülkedeki durumdan en çok endişeli olanlar kuşkusuz kadınlar…

“ÇARŞAFSIZ KADINLARI DÖVECEKLER”

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan ismi açıklanmayan Afgan bir üniversite öğrencisi, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı: ‘Pazar sabahı erkenden ders için üniversiteye gidiyordum ki kadınlar yurdundan bir grup kadın koşarak dışarı çıktı. Ne olduğunu sordum ve içlerinden biri, Taliban’ın Kabil’e gelmesi nedeniyle polisin onları tahliye ettiğini ve çarşafsız kadınları döveceklerini söyledi.’ Taliban, burka giymeyen kadınları ölümle tehdit ediyor.

Bir başka kadın devlet memuru da Kabil’in düşmesinin ardından şu sözleri sarf etti: “Dört yıl boyunca halkıma hizmet etmeye yardımcı olan bilgisayarı çok acı çekerek kapattım. Masamdan yaşlı gözlerle ayrıldım ve meslektaşlarımla vedalaştım. İşimin son günü olduğunu biliyordum.”

“ARTIK YÜKSEK SESLE GÜLEMEYECEĞİZ”

Bir başka Afganistan vatandaşı kadın ise yaşadıkları dehşeti şu sözlerle dile getirdi: “Bugün olduğum kişi olmak için günlerce ve gecelerce çalıştım. Bu sabah eve geldiğimde kız kardeşlerimle yaptığım ilk şey kimliklerimizi, diplomalarımızı ve sertifikalarımızı saklamak oldu. Yıkıcıydı. Gurur duymamız gereken şeyleri neden gizleyelim? Afganistan’da artık olduğumuz gibi tanınmamıza izin verilmiyor.” dedi. İsmi açıklanmayan kadın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kadın olarak erkeklerin başlattığı bu siyasi savaşın kurbanı olduğumu hissediyorum. Artık yüksek sesle gülemeyeceğimi, en sevdiğim şarkıları dinleyemeyeceğimi, arkadaşlarımla en sevdiğimiz kafede buluşamayacağımı, en sevdiğim sarı elbisemi giyemeyeceğimi ve pembe rujumu süremeyeceğimi biliyorum. Ve artık ne işime gidebilirim ne de yıllarca elde etmek için çalıştığım üniversite diplomam bir işle yarar.” dedi.

Taliban’ın Kabil’e girmesiyle kadınlara yönelik çalışan dükkanların da kapandığı belirtilirken, konuyla ilgili konuşan bir Afgan kadın: “Tırnaklarımı yapmayı severdim. Bugün eve giderken manikür yaptırmak için gittiğim güzellik salonuna baktım. Güzel kız resimleriyle süslenmiş dükkân cephesi bir gecede beyaza boyanmıştı.” ifadelerinde bulundu.

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