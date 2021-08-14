Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: Ele geçirdiği kent merkezi sayısı 21’e yükseldi

Yazan:
Alaturka Online
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Taliban’ın Afganistan’da Sharan, Esadabad, Gardez’de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 21’e yükseldi.

Yayınlanma: 17:16 – 14 Ağustos 2021

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Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: Ele geçirdiği kent merkezi sayısı 21’e yükseldi

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