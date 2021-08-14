HaberlerDünya Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: Ele geçirdiği kent merkezi sayısı 21’e yükseldi Yazan: Alaturka Online - 14 Ağustos 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Taliban’ın Afganistan’da Sharan, Esadabad, Gardez’de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 21’e yükseldi. Yayınlanma: 17:16 – 14 Ağustos 2021 Yazıları büyüt Yazıları küçült Standart boyut AYRINTILAR GELİYOR