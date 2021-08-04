Taliban’ın Leşkergah kuşatmasını, ABD’nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020’de imzalanan barış anlaşması uyarınca Washington’ın baskısıyla Afgan hükümetinin istemeye istemeye serbest bıraktığı 5 bin Taliban mahkumunun yeniden silaha sarılıp savaş alanına geri döndüğünü aktaran The Wall Street Journal gazetesi, bunlardan biri olan Mevlevi Talib’in Afgan hükümet güçlerine yönelik taarruzda anahtar rol oynadığına dikkat çekti.

WSJ’ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Taliban mahkumlarının serbest bırakılmadan önce yeniden savaşmayacaklarını taahhüt eden belge imzaladıklarını, ama savaşa geri döndüklerini belirterek şöyle dedi:

“Serbest kalan Taliban şimdi Helmand’da çok kritik rol oynuyor. Onlar en şiddetli Taliban teröristleri.”

Habere göre Taliban’a uzun yıllar hizmet etmiş ve örgütün ‘gölge’ Helmand eyaleti vali yardımcılığını yapmış, 2020’de bir kontrol noktasından geçmeye çalışırken askerler tarafından yakalanıp hapse atıldıktan aylar sonra serbest bırakılmış Mevlevi Talib, eski pozisyonuna geri dönerek, Helmand ve civar eyaletlerden savaşçı toplayıp Helmand’ın başkenti Leşkergah’ı kuşattı.

Afgan ordusunun Taliban’ı çıkarmak için harekat başlatacağı için halka tahliye çağrısı yaptığı Leşkergah’da radyo istasyonunu ele geçirip propaganda yayını yapan Taliban, hapishaneyi ele geçirip mahkumları kendi safında savaşa sürmeye çalışıyor. Çok şiddetli çatışmaların yaşandığı Leşkergah’a ABD’nin hava saldırıları ve ABD’nin eğittiği Afgan birliklerinin karşı saldırısı, Mevlevi Talib’in komutasındaki Taliban taarruzunu kırmaya çalışıyor.

Herat’taki Taliban kuşatmasına da benzer karşı saldırı düzenleniyor.

Dün BM, Helmand’da son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Afgan Savunma Bakanlığı, ülke çapındaki çatışmalarda son 24 saatte Taliban’ın 375 militanının öldürüldüğünü, 193’ünün yaralandığını duyurdu.

Ancak Taliban uzak eyaletlerin yarısında kontrolü sağlamış durumda. Eyalet başkentlerinin akıbeti muallakta. Salı gecesi Afganistan’ın başkenti Kabil’de Savunma Bakanı Vekili Bismillah Han’a düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban, başka hükümet yetkililerini de hedef alacağını açıkladı.

Taliban’ın Afganistan topraklarının yüzde 85’ini ve diğer ülkelerle olan sınırlarının yüzde 90’ını kontrol ettiğine dair iddiaları ise Kabil hükümeti tarafından ‘temelsiz propaganda’ denilerek reddedildi.