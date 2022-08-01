Talihsiz Rabia’nın hayati tehlikesi sürüyor, bir böbreği alındı

Denizli’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Rabia Dağ’ın hayati tehlikesi sürüyor. Genç kadın aldığı bıçak darbeleri nedeniyle böbreğini kaybetti, karaciğerinde ciddi tahribat oluştu. PAÜ Hastanesi’nde yoğun bakım altında tutulan genç kadının durumu iyiye gitse de hayati tehlikesini koruyor.

Selami AYDIN

Denizli‘nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda 26 yaşındaki Onur A., boşanma aşamasındaki eşi 22 yaşındaki Rabia Dağ’ı konuşmak üzere Aşağı Mahalle’deki bir parka çağırdı.

İddialara göre ikili arasında çıkan tartışmadan sonra Onur A. yanında getirdiği bıçakla Rabia Dağ’a saldırdı. İki bıçak darbesi alan genç kadın yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç kadın daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR’

Karın bölgesinden iki hayati bıçak yarası alan genç kadının bir böbreğinin parçalandığı ve alınmak zorunda kalındığı öğrenildi. İkinci bıçak darbesinin karaciğerde büyük tahribat yaptığı belirtildi. Genç kadının ayrıca akciğerinde de kaçak tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü fakat genel durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

‘AYNI HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ’

Saldırgan Onur A’nın eşinden boşanmamak için iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bir ay önce Rabia Dağ’ın tedavi gördüğü hastanenin üst katlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Onur A’yı görevlilerin ikna ettiği ortaya çıktı. Onur A’nın daha önce de Acıpayam’da kafasına silah dayayarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

‘EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPMIŞTI’

Olay sırasında Rabia Dağ’ın telefonunu alan Onur A. daha sonra canlı yayın yaparak, “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kah… yapılmazmış kardeş… Anladın mı? Şerefin için yaşa, namusun için öl” ifadelerini kullanmıştı.

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