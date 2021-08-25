Talim ve Terbiye Kurulu’nda başkan değişti

Yazan:
Alaturka Online
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkanlığa Cihad Demirli getirildi.

Yayınlanma: 06:48 – 25 Ağustos 2021 Güncellenme: 07:00 – 25 Ağustos 2021

Talim ve Terbiye Kurulu’nda başkan değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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