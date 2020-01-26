Tam 27 bin 500 taneydi! Hepsi öldü

Yazan:
Alaturka Online
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Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde elektrik arızası yaşandı.

OKSİJENSİZ KALDILAR

Yaşanan arıza nedeniyle havalandırma fanları bir süre devre dışı kaldı. Fanların devre dışı kalması sonucu çiftlikte bulunan toplam 27 bin 500 tavuk oksijensiz kalarak telef oldu.

DEĞERİ 200 BİN TL

Çiftlik sahiplerince bulunan tavuklar imha edilmek üzere çiftlikten çıkarıldı. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan tavukların maddi zararının ise sigorta tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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