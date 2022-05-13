Tam Aziz Nesinlik – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Tam Aziz Nesinlik” başlıklı 13 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Tam Aziz Nesinlik – Yılmaz Özdil

Kimse Yok Mu derneği…

Akp iktidara gelir gelmez kuruldu.

Akp hükümeti tarafından “kamu yararına çalışan dernek statüsü” verildi.

Akp hükümeti tarafından “izinsiz yardım toplama yetkisi” verildi.

Akp’nin Tbmm başkanlığı tarafından, Tbmm Üstün Hizmet Ödülü verildi.

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Sonra?

Fetocu oldukları ortaya çıktı.

Fakir fukaraya yardım ediyoruz ayağıyla mütedeyyin insanlarımızdan bağış toplayıp, Afrika’daki aç çocukları doyuruyoruz dümeniyle kurban bağışı toplayıp, Somali’de dana kestik, Uganda’da kavurma dağıttık, Tanzanya’da iftar yaptırdık deyip, bağış paralarını Pensilvanya’ya havale ettikleri anlaşıldı.

Bağış yapanlara, işte bakın sizin kurbanı böyle kestik, böyle dağıttık diye cd’ler gönderiyorlardı, bağış yapanlar da bu cd’leri seyredip, hayırlara vesile oldukları için dua ediyorlardı, meğer yıllar boyunca herkese aynı cd’yi gönderdikleri ortaya çıktı, bir tane kurban kesmişlerdi, seyreden herkes kendisininki zannediyordu!

Akp tarafından kamu yararına çalışan dernek statüsü verilen, Akp tarafından izinsiz yardım toplama yetkisi verilen, Akp tarafından Tbmm üstün hizmet ödülü verilen dernek, kapatıldı.

Akp tarafından kol kanat gerilen yöneticileri “milli güvenliğe tehdit” suçundan tutuklandı.

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Deniz Feneri derneği…

Akp iktidara gelir gelmez, “kamu yararına çalışan dernek statüsü” alabilmek için Danıştay’a başvurdu.

Bu izni sadece Danıştay verebiliyordu.

Danıştay reddetti, izin vermedi.

Aradan biraz geçti, Deniz Feneri derneği gene Danıştay’a başvurdu, gene izin istedi, Danıştay gene reddetti, gene izin vermedi.

Bunun üzerine ne oldu biliyor musunuz?

Akp hükümeti zart diye devreye girdi.

Zurt diye dernekler kanununu değiştirdi.

Danıştay’dan izin şartını kaldırdı.

İzin yetkisini bakanlar kuruluna verdi.

Danıştay engeli ortadan kaldırılır kaldırılmaz, Deniz Feneri’ne bakanlar kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan dernek statüsü” verildi.

Bir sene sonra “izinsiz yardım toplama yetkisi” verildi.

Bir sene sonra. Akp’nin Tbmm başkanlığı tarafından Tbmm Üstün Hizmet Ödülü verildi.

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Sonra?

Almanya devleti “asrın yolsuzluğu” adıyla soruşturma başlattı, Deniz Feneri derneğinin Almanya ayağına bastı.

Mübarek ramazan ayında burnuna sinek konmuş Afrikalı aç çocukların fotoğraflarını gösterip, “asrın iyilik hareketi” sloganıyla mütedeyyin insanlarımızdan bağış topladıkları, bu bağışları sahte faturalarla indiragandi yaptıkları ortaya çıktı.

Fakir fukaraya yardım ayağıyla kendilerine lüks evler aldıkları, gemi aldıkları, bağış paralarını sevgililerine yedirdikleri, dinibütün pozları verirken Las Vegas’a kumara bile gittikleri anlaşıldı.

Almanya’daki davanın Türkiye ayağını soruşturan savcılarımız, Akp adaleti tarafından görevden alındı, “sanık” yapıldı.

Sanıklar tanık yapıldı, savcılar sanık yapıldı.

“Zekat hırsızlarını koruma altına alan bir güç var, ben bu güce ‘hırsızların imparatoru’ diyorum” diyen savcılarımız, yargılandı.

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Nesin Vakfı…

Aziz Nesin tarafından 50 yıl önce, eğitim imkanlarından yoksun çocuklar için kuruldu.

Düşünen, araştıran, inceleyen, kuşku duyan, kendini ve çevresini sorgulayan, eleştiren, kendisinin ve çevresinin sorunlarına çözüm arayan, geçmişi değerlendiren, geleceği öngören, kendisinin ve başkalarının hakkını arayan, haksızlıklara karşı gelebilecek cesarete sahip, başkaları mutsuzken mutlu olmayan, toplumsal sorumluluğu olan, yetenek ve sınırlarının farkında olan, ama aynı zamanda bu yetenek ve sınırlarını zorlayan, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, bir iş üzerine yoğunlaşabilen, başladığı işi bitiren, zamanını doğru ve verimli kullanabilen, tükettiğinden çok üreten, kırıcı değil yapıcı olan, madden ve manen olabildiğince başkalarından ve koşullardan bağımsız, hayatta tek başına ayakta durabilen bireyler yetiştiriyorlar.

11 yaşına kadar çocukları kabul ediyorlar, kendi ayakları üstünde duruncaya kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Çocuklar genellikle devlet okullarında eğitim görüyorlar ama, başarı gösteren çocuklar için özel okullardan burs sağlanıyor.

Haftasonu ve tatil günlerinde, tiyatrodan sinemaya, spordan müziğe, kültürel faaliyetlerden doğa gezilerine, tarımdan marangozluğa aşçılığa kadar, bilgilenmeleri, beceri kazanmaları sağlanıyor.

Nesin Vakfı’nda çocukların inanç özgürlüğü var, yaşam felsefesi özgürlüğü var, düşünce özgürlüğü var, yönetimin ve çalışanların görüşlerine ters düşen çocuklar asla kınanmıyor, cezalandırılmıyor, korkutulmuyor, tehdit edilmiyor, tam tersine, düşüncesini çekinmeden açıklayabileceği ve savunabileceği ortam hazırlanıyor, karar özgürlüğü var, kendi geleceklerini tayin etme hakları var, bilgilenme özgürlüğü var, asla bilgi saklanmıyor, her soruları açıklıkla, yalansız, eksiksiz yanıtlanıyor, bireysel hakları korunuyor, mesela çocukların odalarına kapı vurulmadan, çocuğun izni olmadan girilmiyor, odalarda arama tarama yapılmıyor, okudukları kitaplar denetlenmiyor, giyim kuşam, saç, sakal, bıyık gibi dış görünümlerine karışılmıyor, tamamen özgür bırakılıyor, çocuklara saygı duyuluyor, emir kipiyle seslenilmiyor, düşünceleriyle, duygularıyla, arayışlarıyla, sanatsal ve bilimsel ürünleriyle alay edilmiyor, çocukların içini dökme hakkı var, sorunlarına kulak veriliyor, yanlış yapma hakkı var, başarısızlık hakkı var, şımarma hakkı var, hatta “en küçüğün şımarma hakkı sonsuzdur” deniyor.

Nesin Çiftliği var.

Çocuklara sağlıklı, taze gıda üretiliyor, 30 dönümlük alanda tarımsal ilaç kullanılmıyor, permakültür ilkeleri uygulanıyor.

85 bin kitaplık kütüphanesi var.

Matematik Köyü var.

Nesin Vakfı’na ait köyde, bilimsel ve eğitim amaçlı matematik çalıştayları, dersler, seminerler, konferanslar, kamplar düzenleniyor, felsefe ve sanat dersleri veriliyor; bulaşık, temizlik gibi işler, etkinliklere katılanlar tarafından imeceyle yapılıyor.

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Ve… “Usule aykırı bağış topladığı” iddiasıyla, Akp tarafından banka hesapları bloke edildi.

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(Halk arasında “tam Aziz Nesinlik” diye bir tabir vardır. İnanılması güç saçmalıkların aslında gerçekten yaşanıyor olmasının ifadesidir.)

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Acaba diyorum… Nesin Vakfı’nın milleti bağışlar üzerinden dolandırmaması “usule aykırı” kabul edilmiş olabilir mi?

Yılmaz Özdil

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