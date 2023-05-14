Tamam mı, devam mı? Bir oy bile değiştirir!

Bugün Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için yurt içinde 60 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Yurt dışı ile birlikte 64 milyon kişi, 5 yıl görevde kalacak Cumhurbaşkanı’nı ve 600 milletvekilini belirleyecek. Seçmen 21 yıllık AKP iktidarı için, ‘’Tamam” ya da “Devam” diyecek. Erdoğan, 21 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkenin kaderini belirliyor.

ÜÇ ADAY YARIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak, 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi için de 600 milletvekili belirlenecek. Cumhurbaşkanı ilk turda en az yüzde 50+1 oy ile seçilemezse 15 gün sonra 2. tur yapılacak. TBMM’deki sandalyeler için Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve Yeşil Sol ittifaklarının da içinde olduğu 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.

191 BİN SANDIK

Ülke genelinde 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde 60 milyon 697 bin 843 seçmen yurt içinde ve 4 milyon civarında seçmen de yurt dışında oy kullanıyor. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen olan 53 bin 172 kişi de oy verebilecek. Oy verme işlemi ülke genelinde saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. Seçimde ilk kez görme engelliler için de her sandığa şablon gönderilecek.

YÖNLENDİRME YASAK

Hiç kimse, seçmene sandık başında, vereceği oy hakkında telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak. Seçim yasakları kapsamında saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Seçim yasaklarına uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.

Kimse silah taşıyamaz seçim yayını yapamaz

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse seçim günü silah taşıyamayacak. Radyolar dahil her türlü yayın organında, seçim günü saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Televizyonlarda ve diğer yayın organlarında 18.00 – 21.00 saatleri arasında ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.