Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf

Tamer Karadağlı, 2003 yılında ‘Çocuklar Duymasın’daki partneri Pınar Altuğ’un ‘ihanet’ iddialarının ardından diziden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Karadağlı, “Pınar’a ‘Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım’ dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı” dedi.

‘Çocuklar Duymasın’ dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Karadağlı, genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

“BANA ÇOK İNANDIRICI GELMİYORLAR”

Tamer Karadağlı, “Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken ‘Bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar?’ hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye’deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı” dedi.

“PINAR’A DA SÖYLEDİM…”

Ünlü oyuncunun ‘Çocuklar Duymasın’daki partneri Pınar Altuğ, 2003 yılında ‘ihanet’ iddiaları ortaya atılınca diziden ayrılmıştı.

O dönemle ilgili bir itirafta da bulunan Karadağlı, “Pınar’a da söyledim, ‘Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım’ dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Pınar Altuğ’un eşi Umut Elçioğlu’nu Kocaeli’nde askerlik yaparken, Tony Teodoridis ile aldattığı iddia edilmişti. Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitmiş ve camdan kaçmaya çalışan Tony’yi gördüğünü öne sürmüştü.

Daha sonra Tony Teodoridis, Pınar Altuğ’un kendisini de Can Tezal ile aldattığını itiraf ederek, “Ne ekerseniz onu biçersiniz. Umut Elçioğlu’nun başına ne geldiyse, aynısı benim başıma da geldi. O ne hissettiyse aynısı ben de hissediyorum. Ama ben Umut kadar sinirli değilim. Çünkü ben evli değildim” demişti.