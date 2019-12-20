Tamince’nin otelindeki sır ölümü Meclis araştıracak

Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 8 aylık Ali Emir bebeğin hastanede ölümü, 10 yaşındaki Volkan Beyhan’ın parkta oynarken hayatını kaybetmesi, Burak Oğraş’ın da, Fettah Tamince’ye ait 5 yıldızlı oteldeki ölümünün de araştırılmasını istedi.

2011 yılında Antalya’daki Rixos Lares Hotel’de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş dövülüp çatıdan aşağı atılmış, cesedi de içinde su olmayan boş havuzda bulunmuştu. Aydınlatılamayan olayda dönemin Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz FETÖ’den 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Yılmaz, olaydan bir yıl sonra aynı otelin yöneticisi olmuştu. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürü ile Cinayet Masası amiri de FETÖ’den ihraç edilmişti.

CHP’li Kılıç, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Meclis Araştırma Komisyonumuz; 8 aylık Ali Emir bebeğin hastanede ölümünü, 10 yaşındaki Volkan Beyhan’ın parkta oynarken hayatını kaybetmesini de araştırmalıdır” dedi ve şunları söyledi: “2010 yılında İstanbul Sultançiftliği’ndeki askeri alana kaçak hafriyat dökmeye giden kamyon, parkta oynayan 10 yaşındaki Volkan Beyhan’ı ezerek öldürdü. Volkan’ın babası sorumluların cezalandırılması için hukuk savaşı veriyor, adalet arıyor ancak henüz bir sonuç elde edemedi. Komisyonumuz benzer olayların tümünü mercek altına almalı.”