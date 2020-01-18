Tamince’yi aklayan savcı meslekten ihraç edildi

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Alaturka Online
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‘162 BİN KÜÇÜK PARADIR’

Bozkurt, Tamince’nin eşi Duygu Tamince hakkında da soruşturma yapmış ve 17-25 Aralık’tan 6 gün sonra Bankasya’ya 162 bin liralık altın yatırmasını, “162 bin lira küçük meblağdır. Bankasya’da hesap açtırması, örgüt liderinin talimatıyla yapılmış bir eylem olarak değerlendirilemez” diyerek aklamıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul’da görevli savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak hakkında, kritik soruşturmalarda iş takibi yaparak menfaat sağladıkları iddiasıyla yürüttüğü disiplin soruşturmasını tamamladı.

HSK 2. Dairesi, daha önce açığa alınan Karabacak ve Bozkurt’un ihracına karar verdi. Bakırköy Başsavcılığı da Bozkurt ve Karabacak’ın “Rüşvet, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali” suçlarından 28 yıla kadar hapsi istemiyle dava açmıştı. Bozkurt, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmayı da yürütmüştü.

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