Tamponlar tüketildi, Türkiye şoklara açık

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Türkiye ile 4. madde konsültasyonunu sonuçlandırdı. IMF’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin büyümede güçlü bir toparlanma yaşadığına dikkat çekilerek, “Ancak tamponlar tüketildi. Türkiye, yüksek enflasyon, düşük rezerv, yüksek dış finansman ihtiyacı ve dolarizasyonla baş başa kaldı” denildi. IMF, raporunda ekonomide iyileşme sağlaması için Türkiye’ye Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığının güçlendirilmesi, rezervlerin artırılması, enflasyon beklentileri bozulursa zamanlı ve ilave sıkılaştırma yapılması önerilerinde bulundu.

BÜYÜME %5.75 OLUR

2020’nin ikinci yarısındaki keskin aktivite toparlanmasından büyük bir pozitif geçişi yansıtan büyümenin, 2022’den itibaren daha düşük bir eğilime dönmeden önce bu yıl yaklaşık yüzde 5.75’e ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, 2021 sonu enflasyonunun da yüzde 16.5 olacağı öngörüldü. IMF’nin işsizlik oranı tahmini de bu yıl için yüzde 12.5, 2022 için yüzde 11 oldu.

RİSKLER ARTIYOR

Enflasyonun yüksek kalmasının ve rezervlerin daha da düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Yüksek dış finansman ihtiyaçları, büyük miktarda yerel döviz mevduatları ve düşük rezerv tamponları ile ekonomi, yurtiçinde ve yurtdışında şoklara ve değişikliklere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Yurtiçi riskler, para ve kredi politikalarının erken gevşemesini veya güvenilirliği ve tamponları daha da aşındıran diğer yanlış politik adımları içerirken, dış riskler, gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranlarındaki artışları ve kırılganlıkları ortaya çıkarabilecek yüksek küresel riskten kaçınmayı içeriyor. Diğer riskler arasında aşı gecikmeleri ve olumsuz jeopolitik gelişmeler de sayılabilir.”

Ekside olan rezervler daha da azalabilir

4 Haziran 2021 itibarıyla 93.7 milyar dolar seviyesinde olan TCMB’nin brüt rezervinin, tavsiye edilen yeterlilik aralığının çok altında olduğunu belirten IMF, bankalardan swap (takas) ile ödünç alınan dövizler çıkarıldığında net rezervin ekside bulunduğunu (-47.5 milyar dolar), düşüşün önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

YAPISAL REFORMLAR ŞART

Pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için bir an önce yapısal reformların yapılması çağrısında bulunan IMF, maliye politikasında itibarlı bir programla en zayıf kesime hedefli ve geçici destek verilebileceğine de dikkat çekti.