Tanıklar, PKK'lı teröristin saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da 2016'da 5 sivilin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Mehmet Eliaçık'ın önce bölgede keşif yaptığı ve kullandığı cep telefonunun saldırı anında 750 metre mesafede sinyal verdiği öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 sivilin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Eliaçık'ın, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde aktif görev aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan 5 tanık, terörist Eliaçık'ın örgüt içerisinde "perçe meheme" olarak bilindiğini ifade ederek, Sur ilçesinde meydana gelen hendek ve barikat olaylarına bizzat katıldığını, terör örgütü adına ideolojik eğitimler vererek örgüte eleman temin etmeye çalıştığını, öldürülen terör örgütü mensupları için saygı duruşunda bulunup anma etkinlikleri düzenlediğini, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurarak mahallede yaşanan sorunları çözmeye çalıştığını, sorumlu olduğu şehir yapılanması ile kırsal alanda bulunan teröristler arasında devamlı irtibat kurduğunu iddia etti.

– "Saldırıdan önce keşif yaptılar"

Soruşmada ifadesine başvurulan bir tanık, Eliaçık'ın saldırının planlamasını yapan ve bombanın düğmesine basan örgüt mensubu olduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

Tanık, ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

"Eylem öncesi bu örgüt mensubu bir arkadaşıyla kendisinin kullandığı bir motosikletle o bölgelerde gezdi ve bombalı arabayı bırakabilecekleri uygun bir yerin keşfini yaptılar. Bomba yüklü arabayı normalde Bağıvar uygulama noktasındaki polis noktasına götürüp patlatacaklardı ancak son anda vazgeçtiler. Neden vazgeçtiklerini bilmiyorum. Daha sonra bomba yüklü arabayı On Gözlü Köprü yakınına götürüp bırakmaya ve polis otosu geçerken de patlatmaya karar verdiler. Çevik kuvvete ait otobüs geçerken bu örgüt mensubu uzaktan kumandanın düğmesine bastı ve bombayı infilak ettirdi. Bu eylemi bu örgüt mensubunun gerçekleştirdiğini kesin ve net olarak biliyorum. Eylemden birkaç dakika önce bu örgüt mensubu kendisinin kullandığı motosiklet ile olay yerinden geçmişti ve motosikletin arkasında ise yine o arkadaşı oturmaktaydı. Bomba yüklü arabanın yanından uzaklaştılar ve arkadaşının iş yerine gidip kumandaya oradan bastılar. Polisin kendilerini yakalaması durumunda ise 'biz iş yerimizdeyiz, bombayla alakamız yok' diyebilmek için bu şekilde hareket etmişlerdir."

– Telefonun sinyal bilgiler tespit edildi

Soruşturma dosyasında Eliaçık'ın kullandığı telefon hattının HTS kayıtları da ayrıntılı bir şekilde incelendi. Dosyada, Eliaçık'a ait telefonun saldırı günü olay yerinin yakınlarında defalarca, saldırı anında da 750 metreden sinyal verdiği belirlendi. Eliaçık ile saldırıyı birlikte yaptıkları değerlendirilen kişinin saldırı öncesi ve sonrası farklı saatlerde görüştükleri ve bir araya geldikleri öğrenildi. Ayrıca Elaçık'ın saldırı öncesi ve sonrası günlerde terör örgütü mensuplarının bulunduğu Lice ilçesi kırsalında da 88 defa sinyal verdiği tespit edildi.

Elaçık'ın sorgusunda kullandığı telefon hattıyla ilgili çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Sorgusunda "kullanmadım" dediği telefon numarasını motosikleti alırken beyan ettiği ortaya çıktı.

– Saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu şehit düşmüştü

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızları Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüş, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen PKK'lı terörist Mehmet Eliaçık Diyarbakır'daki dün bir noterde işlem yaptığı sırada yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.