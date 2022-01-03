Tanju Özcan ampulleri patlattı! Zamlara isyan etti! “2022 bize girdi!”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünlerine gelen zamlara, Belediye Meclisi toplantısında ampul patlatarak tepki gösterdi. Özcan, “Artık bu ampulden vazgeçelim. Şöyle kıralım ampulleri, yolumuza daha tasarruflu olanıyla devam edelim” dedi.
BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
👇
https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#tanjuözcan #bolubelediyesi #ampül #akp #bolubelediyemeclisi #tanjuözcanampül #polemik #haber #yurttaştv