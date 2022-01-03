Tanju Özcan ampulleri patlattı! Zamlara isyan etti! “2022 bize girdi!”

Yazan:
Alaturka Online
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünlerine gelen zamlara, Belediye Meclisi toplantısında ampul patlatarak tepki gösterdi. Özcan, “Artık bu ampulden vazgeçelim. Şöyle kıralım ampulleri, yolumuza daha tasarruflu olanıyla devam edelim” dedi.

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