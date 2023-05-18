Tanju Özcan, Bahçeli’ye seslendi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özcan, Sinan Oğan’ın hangi ittifakın cumhurbaşkanı adayı destekleyeceği tartışmaları sürerken, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

– Öncelikle 14 Mayıs seçimlerinde partinizin elde ettiği başarıdan dolayı zatıâlinizi ve partinizi kutlarım. Ancak tarihi sorumluluğum gereği birkaç hususu sizlere haddimi aşmadan hatırlatmak isterim.

– AKP hiçbir zaman gerçek anlamda Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk’ü içselleştirememiştir.

– AKP kurulduğundan bu yana hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmamıştır.

“GİZLİ İSTİLA GİRİŞİMİ”

– Bunların nihai amacı, Türkiye’yi Türk Milliyetçiliği ‘ne dayalı bir devlet olarak yönetmek değil, ümmet esasına dayalı bir devlete dönüştürmektir.

– Sizin de hassasiyetle üzerinde durduğunuz sığınmacılar meselesi, üniter yapıyı bozmaya dönük gizli bir istila girişimidir.

– Tüm bu sebeplerle, muhalefetin de hatalarını görüp söyleyen ve bu yüzden halen siyasi bedel ödemekte olan samimi bir Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olarak; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemek suretiyle Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi bekler, saygılarımı sunarım.