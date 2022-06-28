Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu

Bolu Belediyesi’nin kurban bağışı kampanyasının valilik tarafından engellenmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken; Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz” dedi.

Bolu Belediyesi’nin kurban bağışı kampanyasına ilişkin afişleri gerekli izinler alınmadığı gerekçe gösterilerek Bolu Valiliği tarafından kaldırılmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “2013 yılında alınan Belediye Meclis kararını ulaştırdık ama Vali Bey bu kararın Meclis’te yeniden alınması gerektiğini bildirerek gerekli izni yine vermedi” açıklamasında bulundu.

“VALİ, MÜFTÜYE ‘CAİZ MİDİR’ DİYE SORMUŞ”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özcan, “Sayın Valimiz, Bolu İl Müftüsü Sayın Ali Rıza Tahiroğlu’na ‘Aşevine kurban bağışı toplamak caiz midir’ diye sormuş. Müftümüz, aşevine toplanan bağışların dinen herhangi bir sakıncası olmadığını söylemiş. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

“CEMAATLERE KİMSENİN SESİ ÇIKMAZKEN BELEDİYEYE BLOKE…”

Özcan, “Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken; Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz” dedi.

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