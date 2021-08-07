Tanju Özcan çileden çıktı! “Bana faşist diyen vatan hainidir!” Çok sert sığınmacı tartışması!





Bolu Belediye Meclisinde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammıyla ilgili önerge, Plan Bütçe Komisyonu tarafından yeterli araştırmanın yapılamaması nedeniyle oylanamadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önergeyi gündeme sunamamasına üzüldüğünü belirterek, "Bu ülkede bir sığınmacı sorunu var" dedi. #tanjuözcan #haber #sığınmacılar #bolubelediyesi #haberler #tartışma