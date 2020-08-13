Tanju Özcan eşini hedef alanları ifşa etti! Bolu Belediye Meclisi’nde gergin anlar!





Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu Belediye Meclis toplantısı Ağustos ayı 2.oturumunda eşini hedef alan bir yerel haber sitesini ifşa etti. Bolu'da yayın yapan haber sitesinin Bolu Belediyesi'ni hedef alan çirkin haberinin ardından bu kez de eşi Meral Özcan'ın hedef alınmasına isyan eden Tanju Özcan tüm siyasi parti gruplarının bu konuya tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi. Tanju Özcan "Eşimin fotoğrafını çekerek haber yapmışlar. Haklarında suç duyurusunda bulunacağım" dedikten sonra haberlerin yapılmasının nedenini de ifşa etti. Tanju Özcan bu haberleri yapan internet haber sitesinin sahibinin Bolu Belediyesi'ne borcu olduğunu kaydetti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tanjuözcan #bolu #bolubelediyesi #bolubelediyemeclisi #meralözcan #belediye #haber #politika #siyaset #chp #gündem #canlıyayın #yurttaştv