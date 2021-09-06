Tanju Özcan için karar verildi

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na uyarı için sevk edildiğini duyurdu.

Batuhan SERİM

Yayınlanma: 15:48 – 06 Eylül 2021 Güncellenme: 15:55 – 06 Eylül 2021

Tanju Özcan için karar verildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil.

* Sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi.

* Bu özrü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na, uyarılması talebiyle sevkine MYK’da oy birliğiyle karar verdik.

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