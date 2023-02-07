Tanju Özcan isyan etti: Nereye yetişiyor bu devlet





Deprem bölgesine giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gördüğü manzara sonrası isyan etti.

“NEDEN HİÇ YETKİLİ YOK”

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı;

*Elbistan’dan sonra Kahramanmaraş’a geldik ve açıkçası ben burada daha olumlu tablo umuyordum.

*Ne yazık ki burada da birçok yıkılan binada çalışma yok, insanlar enkaz altında neredeyse 36 saattir kurtarılmayı bekliyor. Devlet vatandaşına yalan söylememeli. Burada neden hiç yetkili yok!

*Bu bölgeye meraktan kimse gelmesin (Yakınlarını merak edenler hariç) bölgeye çok fazla iş makinası gönderiliyor (jsb, ekskavatör vb)bu araçları kullanmayı bilen operatörler acil gelmeli, zira çok sayıdaki iş makinası bomboş bekliyor. Hale çok fazla enkaza müdahale edilebilmiş değil.