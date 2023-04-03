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3 Nisan 2023
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Tanju Özcan kendisine su şişesi fırlatan AKP’li meclis üyesini dışarı çıkarttı, gerginlik yaşandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Bolu Belediye Meclisi’nde şubat ayı toplantısında yaşanan tartışma sırasında AKP’li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı. Yaşanan gerginlik Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında yeniden gündeme geldi.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Toplantının başında Başkan Özcan, Hacer Çınar’ı, bir önceki meclis toplantısında su şişesi fırlatması nedeniyle özür dilemeye davet etti. Özcan, Hacer Çınar’a, “Belediye meclis üyesi Hacer Çınar burada. Şubat ayında şahsıma, halkın iradesiyle oluşan belediye başkanlığı makamına ve meclis makamına fiili ve ağza alınmayacak şekilde hakaretlerle saldırıda bulunmuştu. Kendisini özür dilemek üzere kürsüye davet ediyorum. Ayrıca Atatürk posterini de kırmışsınız, kamu malına zarar vermekten hakkınızda suç duyurusunda bulunulacak, hem de sizden tazmin edeceğiz” dedi. Ancak Hacer Çınar, Özcan’ın talebini yerine getirmedi ve özür dilemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Tanju Özcan, zabıta ekiplerine Hacer Çınar’ın salondan çıkarılması talimatını verdi. Zabıta ekiplerinin gelmesi üzerine AKP’li diğer meclis üyeleri, Hatice Çınar’ın çevresinde toplandı. AKP’li meclis üyeleri ile Başkan Özcan arasında sert tartışmalar yaşandı.

“BİZİ COPLAYACAK MISINIZ?”

Duruma tepki gösteren AKP’li Meclis Üyesi Kamuran Avcı, “Zabıta fiziki müdahale edeceğim diyor sayın başkan. Bizi coplayacak mısınız?” dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından Hacer Çınar, zabıta ekiplerinin gözetiminde salondan ayrılırken, meclis oturumuna devam edildi. Diğer AKP meclis üyeleri ise toplantıya devam etti. DHA

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