Tanju Özcan o fotoğrafları ifşa etti! “Tüyü bitmemiş yetim hakkı nasıl yenir? İşte görüntüleri!”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li Başkanın hurda araçları satarak belediyeyi zarara uğrattığını iddia etti. O fotoğrafları ifşa edince Bolu Belediyesi Meclisi'nde tartışma çıktı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tanjuözcan #bolubelediyesi #fotoğraf #bolubelediyemeclisi #tartışma #haber #siyaset #bolu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Tanju Özcan o fotoğrafları ifşa etti! “Tüyü bitmemiş yetim hakkı nasıl yenir?...