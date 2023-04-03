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3 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineTanju Özcan su şişesi fırlatan AKP’li Hacer Çınar'ı meclisten kovdu ! Meclis...

Tanju Özcan su şişesi fırlatan AKP’li Hacer Çınar’ı meclisten kovdu ! Meclis karıştı !

Alaturka Online
Alaturka Online

Tanju Özcan su şişesi fırlatan AKP’li Hacer Çınar’ı meclisten kovdu ! Meclis karıştı !

Alaturka Online
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