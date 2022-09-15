Tanju Özcan’dan Akşener’e dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ey büyük insan Atatürk, Mustafa Kemal Paşa. Bizleri affet ama söz olsun, sana yemin olsun; bu ülkenin insanlarını senin gibi, bir arada, beraber, birbirine düşürmeden hep birlikte tutacağımıza söz veriyorum.” dedi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akşener’den dikkat çeken bir talepte bulundu.

İsmail AKDUMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı. Akşener, açılış öncesi kentte coşkuyla karşılandı.

“AKLINIZIN BİR KÖŞESİNDE BULUNSUN SAYIN GENEL BAŞKANIM”

Açılış programında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Akşener’e çağrıda bulunarak, “Masada isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplu olarak bekliyoruz. Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması da var. 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son meclis seçimlerinin hepsini kazanmış, başarı öyküsü de var. Aklınızın bir köşesinde bulunsun sayın genel başkanım” dedi.

“ÇALMADILAR, ÇALDIRMADILAR, İSRAF ETMEDİLER”

Akşener ise yaptığı konuşmada, Millet İttifakı belediye başkanlarından çok memnun olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Çalmadılar, çaldırmadılar, israf etmediler. Elde ettikleri her bir kuruşu da böyle hizmet binalarıyla somut hizmete, hem de kaybolan sosyal devlet anlayışının yanına sosyal belediyeciliği koydular.

*Hem ısınma parası veren, hem gıda yardımı yapan, hem o insanlara dokunan bir sosyal belediyecilik anlayışını bu ülkeye getirdiler. Benim için yoksulun durumu çok önemli. O nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

*İsrafı da kestiler. İsraftan kesilen her şeyi size, milletimize harcadılar. Ama davul zurnayla yapmadılar. Yoksulu, ihtiyaç sahibini incitmeden, kolileri omuzlarına atıp, davul zurnayla, fotoğraflarla yapmadan bir çalışma yaptılar. Bunu çok önemli buluyorum.

“13. CUMHURBAŞKANI BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ ADAY OLACAK”

*Yarın Millet İttifakı ya da altılı masa adını ne söylersek söyleyelim, inşallah 13. cumhurbaşkanı bizim gösterdiğimiz aday olacak ben ona inanıyorum. Ve hem o seçilen cumhurbaşkanının hem de ortaya çıkan iktidarın aynı belediyelerimizde ortaya konan o iradeyi, çalışmayı o sadeliği ve o sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini, hatta sosyal hak kavramı üzerinden devletin yapması gereken yardımları… bir devlet bir insanı aç ve açıkta bırakamaz.

*Görevidir o devletin. Bunu yaparken de imkan sahibi olan insanların vergilerinden alır, imkan sahibi olmayana verir. Onu il başkanlarının, ilçe başkanlarının, mahalle temsilcilerinin talimatıyla, yol göstermesiyle değil, kaymakamın, valinin, muhtarın tespitleriyle o sosyal hak denilen hakkın yerine ulaşmasını sağlar.

*Bu lütuf değil haktır. Bu hakkın nasıl organize edildiğini belediyelerimiz somut olarak ortaya koydular.

“BUNU UNUTMAYACAĞIM TANJU BAŞKAN”

“Tanju başkan ile bir geçmişimiz var.” diyen Akşener, “Ben meclis başkan vekiliydim kendisi de kâtip üyeydi ve birlikte çalıştık uzunca bir zaman. Dolayısıyla Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolulular için hayallerini bilirim. Ama vitesi yükseltmiş gördüm. Şimdi iki şey talep etti. Biri, masada dedi ki ‘Meral abla benim adımı unutma’, herkesi komaya sokayım, unutmayacağım. Ama ikinci önemli mesaj, Nureddin Nebati meselesi. Diyor ki ‘gözünde ışıltı olan abiden çok daha iyi ekonomi yönetirim.’ Doğru mu anlamışım? Bunu unutmayacağım Tanju Başkan. Bunlar tamam, alındı konuldu.” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN ZAMAN HAKSIZ SALDIRILARA, HAKSIZ ELEŞTİRİLERE UĞRADINIZ”

Sığınmacı meselesine de değinen Akşener şöyle konuştu:

*Sığınmacı meselesi önemli bir mesele. İşaret etmekte haklısınız, gündeme getirmekte haklısınız. Türkiye’de bu durumu duyurma konusunda en önemli sesi çıkaran siz oldunuz. Zaman zaman haksız saldırılara, haksız eleştirilere uğradınız. Ben sizin insanı yanınızı bilirim. Dolaysıyla yapmak istediniz, nereye dikkat çekmek istediğini bilen anlayan bir insanım.

*Adına Milli Göç Doktrini dediğimiz, 3 yıl içerisinde Türkiye’de bütün sığınmacıların memleketlerine gönderilmesini planlayan, bunun için AB, Amerika, Rusya ve Esad dahil olmak üzere herkesin masaya oturduğu, bu yükü sadece Türkiye’nin çekmeyeceği bir planı, programı paylaştık. Sizlerin de geri bildirimi olursa bunun güncellemeleri devam edecek.

ATATÜRK’Ü HATIRLATTI

Törenden önce bandonun Atatürk’ün en çok sevdiği şarkılardan biri olan ‘Selanik Türküsü’nü çaldığını hatırlatan Akşener, şunları ekledi:

*Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Evlad-ı Fatihan derler bize. Bizim ailenin bütün kadınları bu türküyü söylerdi. Her biri de çocukluğundan beri ağlayarak söylerdi. O günün Türkiye’sini o günün Türk Milletini, o günün Balkanlar’ını, o günün Rumeli’sini en iyi şekilde anlatan bir şarkı.

*Bilir misiniz bunu Atatürk kendi söylermiş ve ağlayarak söylermiş. Bizlere Rumeli’sinden Anadolu’suna, bir ruhu bırakan, bu Cumhuriyeti kuran ve bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden, hiçbir vatandaşını ayırt etmeyen, zenginine fakirine bakan, fakirini kollayan, demokrasiyi hedef seçmiş o insana bu kadar hakaret edilirken, onunla bu kadar mücadele edilirken, ona bu kadar haksızlık edilirken zaman zaman kendime soruyorum ‘Ey Meral Akşener üzerine düşeni yerine getirebildin mi?.”

*Ey büyük insan Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, bizleri affet ama söz olsun, sana yemin olsun, bu ülkenin insanlarını senin gibi, bir arada, beraber, birbirine düşürmeden hep birlikte tutacağımıza söz veriyorum. Manevi huzurunda saygıyla, sevgiyle, hürmetle eğiliyorum.

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