Tanju Özcan’dan dikkat çeken Suriyeli açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeyi ziyaret eden ve kente dönen Bolu Belediye Başkanı Özcan, bugün belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Özcan, deprem bölgesinde çok sayıda Suriyelinin yaşadığına dikkat çekerek özellikle 20-40 yaş arası Suriyeli erkeklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

“BİZİM PAYLAŞACAK EKMEĞİMİZ, SUYUMUZ KALMADI”

Devletin Suriyeli mültecilerle ilgili acil bir yasa çıkarması gerektiğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

“*Deprem bölgesinde çok fazla mülteci var. Enteresan bir şekilde gitmek isteyen Suriyelilerin ülkesine geçişlerine de izin verilmiyor. Devletin acil bir yasa çıkarması gerekiyor. Bu yasa ile 20-40 yaş arası Suriyeli erkekleri ülkelerine sınır dışı etmeli.

*Esad ile dertleri varsa gitsinler onunla çözsünler. İdeolojileri uğruna gerekirse Esad ile savaşsınlar. Buralarda aylak aylak dolaşmasınlar.

Zaten kıt kaynaklarımızla milyonlarca insanımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Suriyeli yaşlılar, kadınlar, çocuklar bu ülkede kalabilir.

0Ama 20-40 yaş arası Suriyelileri derhal ülkelerine göndermek lazım hesaplarını orada görsünler. Bizim artık paylaşacak ekmeğimiz, suyumuz kalmadı. Biz deprem yarası mı saracağız yoksa ÖSO militanlarına maaş vermeye mi devam edeceğiz?” (ANKA)