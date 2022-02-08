Tanju Özcan’dan ‘erken seçim’ çıkışı: 11 vekil istifa ederse…

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 milletvekilinin istifası durumunda ara seçime gidileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi erken genel seçime götürmek zorunda kalacağını iddia etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bugün saat 12:00 de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak… Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım… İnşallah muhalefet hayır demez!!!” ifadeleriyle duyurduğu önerisini açıkladı. Tanju Özcan, “11 vekil istifa ederse ara erken seçime gidilir” diye konuştu.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

*11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir?

“ERDOĞAN’IN BUNU GENEL SEÇİME GÖTÜRMEME ŞANSI YOK”

*Onunla ilgili de önerim var. Mesela Ankara 1. Bölge yeni kuruldu, 1 arkadaşımız, İzmir’de 2 bölge var, birer arkadaşımız, Aydın’dan, Muğla’dan, Tekirdağ’dan, Eskişehir’den, Kırklareli’den, Balıkesir’den, Adana’dan, Hatay’dan bir arkadaşımız istifa ettiği takdirde, yaklaşık 12 buçuk milyon seçmen.

*Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse, 11 cesur yürekli milletvekili artık yeter, Türk Milleti’ni bu esaretten kurtarmak lazım, sorunlar benim koltuğumdan daha önemli derse ara seçim, yani 30 vekilliği için yapılacak ara seçimde, Türkiye seçmeninin yüzde 56’sı oy kullanacak.

* Bu 30 vekil için sandığa gidecek. Dolayısıyla bu siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan’ın bunu genel seçime götürmeme şansı yok.

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