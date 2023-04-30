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30 Nisan 2023
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Tanju Özcan’dan güldüren Nureddin Nebati taklidi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Şubat günü Şanlıurfa’da konuşma yaptığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ön sıraya geçme mücadelesi vermiş ve bu mücadelesi gündem olmuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da seçim çalışmaları sırasında Bakan Nebati’nin ön sıraya geçme mücadelesinin taklidi yaptı.

“YER KAPMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Mengen ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren CHP Milletvekili adayları Türker Ateş, Burak Cop ve Zuhal Toker Işın’a destek olan Başkan Özcan, esnaf ve vatandaş ziyaret etti.

Partililerle birlikte yapılan seçim çalışmaları sırasında milletvekilleri adayları da konuşma yaptı. Adaylardan Burak Cop kürsüde konuşma yaptığı sırada Başkan Tanju Özcan, Cop’un arkasındaki partililerin arasından Bakan Nebati’yi taklit ederek ön sıraya geçti.

Ardından milletvekili adayı Burak Cop’a bakan Başkan Özcan, bu anları sosyal medya hesabından “Sayın Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, Neoklasik, davranışsal, nöro ekonomi sözlerinden, yer kapmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim” ifadelerini kullanarak paylaştı.

Özcan’ın paylaştığı videoyu kısa sürede binlerce kişi izledi.

Alaturka Online
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