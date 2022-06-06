Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı: Hazırım, inan olsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda seslenerek “Hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Twitter’dan paylaşımda bulunarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.
Özcan mesajında, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirterek şunları söyledi:
* “1 hafta önce kibir abidesi size ‘yüreğin yetiyorsa aday ol’ demişti Sn Gn Başkanım… Sizden ses çıkmadı…
* Siyaset iddia işidir.. Yol verin ben bu resti göreyim…
* Hazırım inan olsun… Sandıkta dürüvereyim defterini… Güvenin bana… Yenerim!!!”