CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mültecilerle ilgili tepki çeken açıklamalar yaptı. Tanju Özcan Bolu'da yaşayan göçmenlerin şehirden ayrılmaları için su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini söyleyerek Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya sert sözlerle cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tanjuözcan #mülteciler #nagehanalçı #bolu #bolubelediyesi #göçmenler #sığınmacılar #haber #siyaset #chp #milletittifakı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Tanju Özcan’dan mültecilerle ilgili olay açıklama! Nagehan Alçı’ya sert sözler!