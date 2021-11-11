Tanju Özcan’dan ‘yabancı uyruklular’ ile ilgili olay açıklama! “Nikah ücreti 100 bin TL olacak!”





Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede kıyılacak nikahlardaki yeni ücret tarifeleri için “Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin TL olacak” dedi. Özcan, “Yabancı uyruklular Bolu’da evlenmesin, Bolu’ya yerleşmesin, Bolu’da çoluk çocuk sahibi olmasın diye bu düzenlemeyi yapıyoruz” diye konuştu. Özcan, zinanın yeniden Türk Ceza Kanunu’na girmesi gerektiğini dile getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tanjuözcan #nikah #bolu #yabancıuyruklular #bolubelediyesi #haber #haberler