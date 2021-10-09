Tanju Özcan’ı çıldırtan olay: Şevval Sam’ın resmi çalındı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hayranı olduğu sanatçı Şevval Sam’ın adını bir parka verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kente gelen sanatçıyla açılışını yaptığı parkın girişinde bulunan tabeladaki Şevval Sam’ın resmi çalındı. Başkan Özcan, resmi çalanlara isyan etti.

İsmail AKDUMAN

Bolu Belediyesi son dönemde yapılan parklara ünlü sanatçıların isimlerini verme kararı aldı. Başkan Tanju Özcan da Kuruçay mevkiinde Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yapılan parka hayranı olduğu sanatçı ve oyuncu Şevval Sam’ın adını verdi. Ardından da 30 Ağustos Zafer bayramı etkinleri için kente davet ettiği sanatçı ile parkın açılışını yaptı. Şam daha sonra kentte bir de konser verdi.

“HAYALLERİMDEM BİRİYDİ”

Açılışta yaptığı konuşmasında sanatçının büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Özcan, “İnsanın bir hayali olur ya, benim hayallerimden bir tanesi de uzun yıllardır çok büyük hayranlık duyduğum Şevval Sam hanımefendinin Bolu’yu onurlandırmasıydı. İlk defa Bolu Belediyesi Meclisi’nde bir pozitif ayrımcılık yaptık. Elbette sanatçılarımızın Bolu’da isimleri var. Ancak hayatta olan sanatçılarımızdan sadece Şevval Hanım’ın ismi Bolu’da yaşayacak. Bundan sonrada böyle devam edecek” diye konuşmuştu.

Şevval Sam da, “Tanju Başkan beni onurlandırdı. Genelde öldükten sonra parklara isimler verilir. Yaşarken bu hazzı bana yaşattığınız için beni böyle onurlandırdığınız için çok mutlu oldum” demişti.

“İKİ ELİM RESMİ ÇALANIN YAKASINDA”

Belediye Başkanı Tanju Özcan, ekim ayı toplantısında sanatçının adının yazıldığı tabelada bulunan Şevval Sam’ın resminin çalındığını söyledi. Özcan, “Şevval Sam’ın resmini kim çaldıysa iki elim onun yakasında olsun. Ayıptır ya, kadının resmini sökmüşler. Benim astığım resmi niçin söküyorlar? Kamuya zarar bu yaptıkları. Bunu yapan çok büyük bir düşman kazandı. Eğer onu bir yakalarsam cezasını çekecek. Çok büyük düşman kazandı” diye konuştu.

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