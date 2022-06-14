Tanju Özcan’ın kesin ihracı istendi!

Yazan:
Alaturka Online
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Dün toplanan CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki kararını açıkladı.

Yayınlanma: 10:38 – 14 Haziran 2022 Güncellenme:

Tanju Özcan’ın kesin ihracı istendi!

Son dönemde yaptığı açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, dün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Tanju Özcan, geçen ay, sığınmacıların ülkelerine dönmesi için Arapça ve Türkçe yazılı ilanlarla ‘Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize’ çağrısı yapmıştı.

Özcan, 6 Haziran’da da Twitter’dan paylaşımda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunmuştu.

“1 hafta önce kibir abidesi size ‘yüreğin yetiyorsa aday ol’ demişti Sn Gn Başkanım… Sizden ses çıkmadı… Siyaset iddia işidir.. Yol verin ben bu resti göreyim… Hazırım inan olsun… Sandıkta dürüvereyim defterini… Güvenin bana… Yenerim!!!”

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