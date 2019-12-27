Tank palet fabrikası neden bedelsiz verildi? – Türkiye’nin Gündemi (26 Aralık 2019)





Gökhan Kazbek’in hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Gündemi’nde, açıklanan yeni asgari ücret ve gündemden düşmeyen Tank Palet Fabrikası’nın satışı vardı. Gökhan Kazbek konuyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açikel ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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