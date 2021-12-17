Tansiyon yükseliyor: Bir Ukrayna askeri öldü

Rusya-Ukrayna sınırında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı’nın suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını, Ukrayna’yı işgal iddialarının gerilimi yükseltmeye yönelik olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Rusya‘nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiası Batı’yla Rusya arasında tansiyonu yükseltirken, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle süren çatışmalarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, bir askerin de çatışmalarda hafif yaralandığı belirtildi.

AFP haber ajansına göre, sınır hattında bu yıl ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 65’e yükseldi.

İki ülke arasında gerilim, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014’ten bu yana en üst seviyeye yükselmiş durumda. ABD istihbaratına göre, Rusya’nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı asker sayısı 100 bini buluyor.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass’ta çatışmalar 2014’ten beri sürerken, savaşta 13 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

RUSYA: ABD KARARINI VERSİN

Ukrayna’yı işgale hazırladığı yönündeki haberleri yalanlayan Rusya ise ABD’nin, bir süre önce güvenlik garantileriyle ilgili öneriler konusunda kararını vermesi gerektiğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün yaptığı açıklamada Batı’nın Rusya’ya yönelik suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını, Ukrayna’yı işgal iddialarının gerilimi yükseltmeye yönelik olduğunu söyledi.

‘NATO, DOĞU AVRUPA’DAN ÇEKİLSİN’

Rusya’nın Batılı ülkelerle temiz bir sayfa açmak istediğini kaydeden Ryabkov, “Washington ve NATO’daki müttefikleri ülkemize yönelik düşmanca eylemlere derhal son vermeli” dedi.

Rus yetkili, NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri faaliyetlerini durduracağı konusunda garanti istediklerini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD ve NATO’ya ilettikleri güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasıyla ilgili teklifleri, tarafsız bir ülkede müzakere etmeye hazır olduklarını belirtmişti. Söz konusu talepler arasında, Batı’nın Ukrayna ve Doğu Avrupa’daki askeri faaliyetleri durdurması ve NATO’nun genişlememesi de yer alıyor.

Rus haber ajansı Interfax ise, ABD ve NATO’dan teklife gelen sinyallerin “cesaret verici” olmadığını aktardı.