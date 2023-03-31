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31 Mart 2023
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Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen baskının, ilçe tapu dairesindeki usulsüzlük ve rüşvetle ilgili olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, tapu dairesinde görevli bazı yetkili ve çalışanlar, işlemleri öne almak için rüşvet alıyordu.

Polis ekipleri rüşvet üzerine teknik ve fiziki takip çalışması yaptı. Araştırmalarda 93 şüpheli belirlendi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Edirne ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 79 şüpheli gözaltına alındı.

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