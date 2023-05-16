Taraftardan Zekeriya Yapıcıoğlu’na tepki: Hizbullahçılar

Sakaryaspor taraftarı, karşılaştığı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na tepki gösterdi.
TARAFTAR ‘HİZBULLAHÇILAR’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Bolu’da bir dinlenme tesisinde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaşan Sakaryaspor taraftarı, “Hizbullahçılar” diyerek tepki gösterdi.
GAFFAR OKKAN ADINA SLOGAN ARTILAR
Yapıcıoğlu’na tepki gösteren Sakaryaspor taraftarlarına tesisteki güvenlik görevlileri müdahalede bulunurken, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, “Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna” sloganları attılar.