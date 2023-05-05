Taraftarla yapılan idman, Galatasaray’ı kendine getirdi! Okan Buruk’un kararı değişebilir

Süper Lig’de son iki haftayı zirve yarışında aldığı kritik kayıplarla geçen Galatasaray, liderliğini sürdürdüğü yarışta hata yapmamak adına gözünü Başakşehir karşılaşmasına çevirmiş durumda.

GALATASARAY’DA YÜKSEK TEMPO

Ligde Başakşehir’le oynanacak kritik mücadelenin ikinci provasını dün Florya’da yapan Galatasaray, bu kez yüksek tempoda çalıştı.

Tam kadro halinde hazırlıklara devam eden Sarı-Kırmızılılar’da, bugün de zorlu karşılaşmanın taktik kurgusu denenecek. Okan hoca bu idmanda ekibiyle birlikte yaptığı rakip analizini oyunculara sunacak ve Başakşehir’in artı eksi yönlerini öğrencilerine aktaracak.

KOMBİNELERDE TARİHİ RAKAM

Galatasaray’da kombine yenileme satışları tarihi bir seviyeye ulaştı. Satışa çıktığı 18 Nisan’da rekor ilgi gören kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı, 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı oldu.

Böylece en çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bayram tatillerine rağmen 10 iş günü içerisinde ulaşıldı.

METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY TERTEMİZ

Fenerbahçe’nin Divan toplantısında Galatasaray’a yapılan terör örgütü göndermesi ve Florya’yla ilgili sözler üzerine Öztürk, “Biz tarla sürmüyoruz, yeşil çimende oynuyoruz. Herkes önünü temizlesin. Galatasaray tertemizdir” dedi. Öztürk, derbi sonrası Galatasaray’a ağır hakaretler eden Beşiktaş Asbaşkanı için de “O yönetici, soyadı nedeniyle orada. Babası özür diledi. Demek ki camiayı temsil etmiyor, o anki densizliği ifade ediyor” diye konuştu.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in ardından 2. Başkan Metin Öztürk de Fenerbahçe’nin Divan Kurulu’ndaki terör örgütü göndermelerine ve Ali Koç’un “Seçimler bitsin, Florya’da neler döndüğünü açıklayacağız” sözlerine tepki gösterdi. 3 Temmuz sürecinde yaşananların henüz unutulmadığını hatırlatan Öztürk, Ajans 1905’in Youtube kanalına yaptığı açıklamada “UEFA’nın sitesine girdiğinizde o gün şampiyonluk kupasını alan takım, Şampiyonlar Ligi’ne katılmamış. Bu tapelere ‘yok’ denmiyor, ‘illegal’ deniyor. O konuşmalar legal miydi illegal miydi, bunu mahkemeler bilir. Ama konuşmalar varsa, bir şey de var demektir. Hangi kulüp tarla sürüyor bilmiyorum ama biz tarla falan sürmüyoruz. Biz gördüğünüz gibi yeşil çimende oynuyoruz. Herkes kendi önünü temizlesin. Galatasaray tertemizdir” ifadelerini kullandı.

‘Bizde çatlak ses yok’

Beşiktaş’ta ‘Asbaşkan’ unvanıyla görev yapan Serhan Çetinsaya isimli yöneticinin derbinin ardından sosyal medyada Galatasaray’a karşı kullandığı ağır hakaret içeren ifadeleri de değerlendiren Metin Öztürk, “O yönetici soyadı nedeniyle orada. Belli ki taraftar kisvesiyle bu hakareti yapmış. Babası bizzat başkanımızı arayarak özür diledi. Babası özür dilediğine göre o sözler o camiayı temsil etmiyor. O anki bir densizliği ifade ediyor. Galatasaray’ın büyüklüğü de burada. Çatlak ses yok. Başkan konuşur, konu kapanır. Orada demek ki bir otorite boşluğu var ki her yerden bir çatlak ses çıkıyor. Galatasaray bir yerlerde konuşuluyorsa, bu Galatasaray’ın büyüklüğünü gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Özbek, Timur ve Buruk’a övgü

Geçen yıl kötü giden takımın bu sezon şampiyonluğa ilerlemesini de yorumlayan Metin Öztürk, “Okan Hoca, Dursun Başkan ve Erden Bey, inanılmaz bir ortam yarattılar. Futbolun çehresi değişti. Geçen sene 13. olan, aynı bütçeye sahip, aynı imkanlara sahip takım, bugün bambaşka bir hale geldi. Buradaki aslan payı Dursun başkanda, Okan hocada ve Erden Timur’da” dedi.

‘Başkan ne dese o olacaktı’

Aday olduğu dönemde takımın başına Okan Buruk’u getireceğini açıklayan Metin Öztürk, yönetime girdiği süreçteki rolüyle ilgili, “Benim rolüm olduğunu söylemek doğru olmaz. Eşref Bey ve ben birer başkan adayıydık. Biz gelseydik, Okan hocayla çalışacaktık. Okan Buruk, Galatasaray’ın evladı. Dursun Başkan neyi takdir etse altına imza atacaktık” diye konuştu.

ASLAN KENDİNE GELDİ

Son iki maçta beş puan kaybeden Galatasaray’ın üzerindeki kara bulutlar, taraftara açık gerçekleşen coşkulu idmanla birlikte dağıldı. Özellikle formdan düşen Oliveira, Mertens gibi yıldızların bu sevgi gösterisinden çok etkilendiği ve daha motive çalıştığı öğrenildi.

Başakşehir maçı öncesi takımda moralleri düzeltme adına yapılan taraftara açık antrenman organizasyonu, etkisini çok kısa süre içinde gösterdi. Taraftarların idmanda yarattığı atmosfer ve oyunculara gösterdiği sevgi, Florya’da son derece pozitif izler bırakmış durumda. Öyle ki, oyuncuların dünkü antrenmanda çok daha istekli ve hırslı çalıştığı gelen haberler arasında. Böylece Galatasaray’da, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kaybedilen 5 puanla birlikte ortaya çıkan kara bulutlar da dağılmış oldu. Sarı- Kırmızılılar tamamen pazartesi günü oynanacak kritik Başakşehir sınavına konsantre olmuş durumda.

Değişiklik rafa kalkabilir

Taraftarların desteği, son haftaların formsuz isimlerini de harekete geçirdi. Özellikle Sergio Oliveira ile Dries Mertens’in, tribünden gelen sıcak ilgi karşısında çok memnun kaldığı ve forma için tekrar savaşmaya başladığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk da takımda ortaya çıkan bu havadan dolayı mutlu. Başarılı çalıştırıcı, ilk 11’de yapmayı planladığı radikal değişiklikleri sonraki haftalara ötelemeyi düşünüyor. Buruk’un, kurmaylarıyla beraber kadro planlamasını yeniden gözden geçireceği bildirildi.

MUSLERA’YA TAM DESTEK

Taraftara açık yapılan idmanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, bir süre Fernando Muslera ile sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Son haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen tecrübeli eldivene destek veren Özbek, “Sen bizim kaptanımızsın. Dışarıda konuşulanlara kulak asma. Biz sana sonuna kadar güveniyoruz. Seninle birlikte yine şampiyonluklar yaşayacağız, kupalar kaldıracağız” ifadelerini kullandı.