‘Targaryen’ karakterine benzetilince takipçi sayısı 111 bini geçti

Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na sosyal medyada iltifatlar devam ederken birçok takipçisi de kendisiyle tanışmak istiyor.

1988 yılında Bulgaristan’da doğan Melek Mızrak Subaşı, ilk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlık üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de üstlenen Subaşı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerde doğal ve asil üye olarak Bilecik şehri adına birçok proje için çalışıyor.

BAŞKAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILINCA YERİNE GEÇTİ

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, geçen yıl 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliğinin düşürülmesi üzerine, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi vekalet belediye başkanı seçilmişti.

TARGARYEN KARAKTERİNE BENZETİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, geçen cumartesi günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Bilecik’te, kendisine eşlik eden Melek Mızrak Subaşı, Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğu sırada çekilen fotoğraflarda Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Bilecik Başkan Vekili Subaşı’nın sosyal medyada 9 bin civarında olan takipçi sayısı, bir hafta içerisinde 111 bini geçti. Subaşı’nın, “İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming (Kış geliyor)” paylaşımının ardından Türkiye’nin birçok ilinden takipçileri kendisine iltifatlarda bulundu.

“YARINLAR SİZLERİN OLSUN ÇOCUKLAR”

Sosyal medyanın gündeminde olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kendisi ile tanışmak isteyen Bilecikli küçük hemşehrilerini kırmadı. Subaşı, Bilecik’te oturan 11 yaşındaki Poyraz Şişci ve 7 yaşındaki kardeşi Beren Şişci’yi evlerinde, Belediye Meclis Üyesi Selami Tine ile birlikte ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından “Duydum ki Poyraz ve Beren kardeşler benimle bir araya gelmek ve tanışmak istemişler. Belediye Meclis Üyemiz Selami Tine ile birlikte Şişci ailesini ziyaret ederek kendileriyle tanıştık. Pırıl pırıl bir gelecek, aydınlık yarınlar sizlerin olsun çocuklar” yazısı ile paylaşan Subaşı’ya sosyal medya takipçileri yaptıkları yorumlar ile hem iltifatta bulundu hem de kendileri de tanışmak istediklerini ifade ettiler. Subaşı’nın paylaşımına takipçileri şu yorumları yaptı:

Engin Gültekin: Ben ve eşim bir gün Ordu’dan sizi ziyarete gelmeyi çok istiyoruz.

G. Kartal: Başkanım bizim de fakirhanemize buyurun.

Metehan Batuga: Bir Anadolu turnesine de siz çıkar mısınız? İmamoğlu’ndan ne eksiğiniz var.

Resul Göçer: Sayın Başkanım şahsınızda Bilecik’i herkese tanıma, tanıtma fırsatı yarattınız. Kıskananlar sizin bu başarınızın cazibenizden kaynaklı olduğunu düşünebilir ise bu size yapılan büyük haksızlık olur. Çünkü bu göreve bilgi tecrübe ve temsil yeteneğindeki başarı ile gelmiş olduğunuz net.

Oya Erdal: Melek seninle gurur duydum. İnşallah çok başarılı olursun.