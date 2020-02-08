Tarifsiz acı: Gözyaşları sel oldu… Gelinlik örtülü tabutuna sarılarak uğurladılar

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolu’na ait yolcu uçağı, geçen çarşamba günü Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na sert iniş yaparak üç parçaya ayrılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt için bugün Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy semtindeki Hacı Ali Gültekin Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Fatma Bozkurt (86) ve baba Bedri Bozkurt (90) ayakta zorlukla dururken, genç kızın üçü erkek, dokuz kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

CHP Milletvekilleri Atilla Sertel ve Ednan Arslan’ın da hazır bulunduğu törende, kızlarının gelinlik örtülü tabutuna sarılarak, gözyaşı döken anne-baba fenalaştı. Bir süre sandalyede oturtulan acılı çift, daha sonra cami avlusundan çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre; Songül Bozkurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu yaz dünya evine girmeyi planladığı öğrenilen Bozkurt’un bir süre önce sigorta şirketindeki işinden ayrıldığı, İstanbul’a arkadaşıyla görüşmek için gittiği öğrenildi.