Kategoriler
Futbol Spor

Tarih maçta Aston Villa, Liverpool gençlerine acımadı

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa, Liverpool’u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, Katar’da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün […]

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa, Liverpool’u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, Katar’da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı.

Villa Park’ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90+2. dakikada Wesley’in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?