Tarihe hafriyat döküyorlar

Başakşehir’de bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Yarımburgaz Mağarası’nın çevresi hafriyat döküm alanına dönüştü. Mağara çevresine hafriyat boşaltılmasıyla ilgili belediye ekipleri inceleme yaparak, tutanak tuttu.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi’nde bulunan tarihi Yarımburgaz Mağarası, çevresine atılan tonlarca hafriyat nedeniyle, kazı atıkları alanı haline geldi. Kamyon şoförlerinin belirlenmiş atık alanlarına ödeme yapmamak için, hafriyatları yol kenarlarına döktüğü öğrenildi.

Mağara çevresine hafriyat boşaltılmasıyla ilgili İBB zabıta ekipleri inceleme yaparak, tutanak tuttu.

ESKİ TAŞ ÇAĞINDA YERLEŞİM YERİYDİ

Eski Taş Çağı’nda yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası’ndan arkeolojik kazılarla çıkartılan kalıntılar İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Ancak, tarihi mağaranın bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alınmadığı için, kamyon şoförleri yakın çevresine rahatlıkla hafriyatları boşaltabiliyor. Koruma önlemi olarak mağara girişini kapatan demir parmaklıklar bulunuyor.

“BU OLAYLAR BİZİ HAFRİYATÇILIKTAN BIKTIRDI”

Hafriyat firması sahibi Naci Aksakal, kaçak döküm yapan kamyonlardan çok zarar gördüklerini belirterek “Şu sıralar çok fazla yapılıyor. Bu olayları gördükçe, hafriyatçılıktan bıktık diyoruz. Kaçak toprak dökenler, sizin de çoluğunuz çocuğunuz var.

Yarın bir gün döktüğünüz toprak birilerinin canına da mal olabilir. İBB takip cihazlarının hepsini aktifleştirmeli. Bu olayların takibi daha iyi yapılmalı” dedi.

“SAĞA SOLA HAFRİYAT DÖKEREK KAR ETTİKLERİNİ SANIYORLAR”

Aksakal, kaçak dökümün belediyeye maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek “Kamyon şoförü dökümden ortalama 600 TL kazanıyor. Döküm alanına gitmeyerek, sağa sola dökerek bu 600 TL’yi kar ettiklerini zannediyorlar. İBB’nin kaçak atıkları kaldırmasının maliyeti ise 1500 TL. Sorumlular tespit edildiğinde verilen cezası 200 bin TL’nin üzerinde.

Kaçak dökümü genelde hafriyat firmalarının sahipleri değil, nakliyeciler yapıyor” diye konuştu. (DHA)

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