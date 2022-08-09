Tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nden 97 ton moloz çıktı

Balıklı Rum Hastanesi’nde 4 Ağustos’ta çıkan yangında Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı 287 personel ve yönetici görev aldı. 350 ton su takviyesi, hasta nakilleri ve yangın sonrasında 97 bin 700 kg moloz ve yanık malzemenin döküm sahasına taşındığı olay yerinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları hala devam ediyor.

4 Ağustos’ta Balıklı Rum Hastanesi’nde saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale için Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Zabıta, Fen İşleri, Sağlık ve Çevre Koruma Müdürlükleri tüm imkânlarını seferber etti.

Başkan Arısoy, “Herhangi bir hastamıza zarar gelmemiş olması ol en büyük tesellimiz’

Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi Yaşlı Bakım Bölümü’nde çıkan yangına müdahale için Belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Belediyemizin bütün birimlerini burada görevlendirdik.

104 yaşlı ve hastanın tahliyesi ise hastane personeli tarafından sağlandı. İl Sağlık Müdürümüz, Valimiz, Sağlık Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yangının ilk anından itibaren burayı yakından takip etti. Bina büyük bir hasar aldı. Fakat bunun hiçbir önemi yok. Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

TONLARCA MOLOZ TAŞINDI

Yangından kalan enkazı kaldırmak üzere 95 personelin görev aldığı çalışmada 97 bin 700 kg moloz, kül ve yanık malzeme İBB Kemerburgaz döküm sahasına taşındı.

Zeytinburnu Belediyesi ekipleri Balıklı Rum Hastanesi’nde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına halen devam ediyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Balıklı Rum Hastanesi yangınında tartışma büyüyor! İmamoğlu: Felaket anları bile siyasi malzeme oldu