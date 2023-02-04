Tarihi binaya sıva yapılıp tabela takılması ile ilgili tartışmalar Meclis’e taşındı

2019 yılında Ortahisar Kaymakamlığı’nın kullanımındayken Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen eski mahkeme binasına sıva yapılarak LED ışıklı tabela takılması tartışılmaya devam ediliyor. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, tarihi binanın dış cephesi üzerinde yapılan işlem için ayrıca koruma kuruluna başvuru yapılıp yapılmadığını sordu.

Tarihi bina restorasyondan önce böyleydi.

KUZUYU KURDA EMANET ETMİŞLER

Tarihi binaya sıva yapılmasının ve ışıklı tabela takılmasının restorasyon tekniğine aykırı ve özensiz yapılması nedeniyle Bakanlığın herhangi bir inceleme yapıp yapmayacağı sorusunu yönelten Kaya, şunları söyledi:

“Çok zengin bir tarihsel geçmişe ve binlerce kültür varlığına sahip olan Trabzon’umuz, bu sorumsuz tutumu hak etmiyor. Mahkeme binası olarak kullanılan tarihi binanın ön cephesine vurulan sıvanın rengini dahi tutturamamışlar. Üstelik duvara tabelayı oturtmak için kaç delik açıldığı da belli değil. Resmen kuzuyu kurda emanet etmişiz. Kültür varlıklarını korumakla bizzat mükellef bir kurumumuzun bu duyarsızlığı olacak iş değil. Trabzon’umuz bu keyfi ve ciddiyetsiz tutumu asla hak etmiyor. Tarihi dokuya bizzat sahip çıkması gereken kurumların pervasızlığına Trabzon kamuoyu da sessiz kalmadı. Trabzon sahipsiz değil, konunun takipçisi olacağız.”

CHP’li Kaya, soru önergesinde Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

*Bahse konu tarihi binanın dış cephesi üzerinde işlem yapılması için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruda bulunulmuş mudur, bulunuldu ise kim ya da hangi kurum tarafından başvuru yapılmıştır? Başvuru tarihi nedir?

* Başvuruya ilişkin olarak Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu olağan toplantısında, ilgili başvuru gündeme alınmış mıdır? Toplantı hangi tarihte yapılmıştır? Toplantının neticesinde tadilat/restorasyon için karar alınmış mıdır, alınmış ise müdahale projesi çizilmiş midir, dosya numarası ve karar numarası nedir? Bahse konu tarihi binanın ön cephesi üzerine ‘Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ yazılı ışıklı tabela asmak için tarihi yapı cephesine kaç delik açılmıştır? Takılan tabelanın altına bina dokusundan farklı bir tonda sıva işlemi yapıldığı görülmüştür, bu sıva işlemi ve bina dokusunun delinmesi işlemi tadilat müdahale projesi ile uyumlu mudur, bu yönde işin projeye uygunluk denetimi yapılmış mıdır?

* Tarihi yapıları korumakla bizzat görevli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı il müdürlüğünün, bahse konu tarihi yapıya restorasyon tekniklerine aykırı şekilde ve özensiz bir biçimde tabela asması ve bu durumun Trabzon kamuoyunda kaygıyla karşılanması nedeniyle herhangi bir inceleme yapılacak mıdır?