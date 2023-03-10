Tarihi eser operasyonu! Saray’dan çalmışlar 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece’de çok sayıda adreste Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 51 adet II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhaneddin’e ait el yazılı ve imzalı kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nden çalıntı kitaplar, 81 çeşitli form ve ebatlarda yüzük, 19. yy. ait 257 noter evrakı, 327 eser/obje, 54 sikke ele geçirildi. (DHA)