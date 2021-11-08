Tarihi gara 4 milyon liralık VIP darbesi

Gaziantep’in 61 yıllık geçmişi olan tarihi mekanlarından Gar Restoran, Devlet Demiryolları tarafından VIP salon yapılması için kapatılıyor.

Deniz AYHAN

Gar binasında yapılacak restorasyon çalışmasının 4 milyon 162 bin TL’ye mal olacağı ortaya çıktı. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve “Treni ulaşım aracı olarak kullanan VIP olduğunu düşünmüyorum. VIP salonu, yapıldıktan sonra boş kalacaktır” dedi. CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Hukuksuz bir karara imza atıldı. İktidarlar, yetkililer gelir geçer ama şehirlere yaptıkları bu yanlışlar, o şehirlerin hafızasından yüzlerce yıl geçse de silinmez” dedi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Beyhan Külekçi ise “Babanın evladına hatırası gibi şehirlerin de çocuklarına emanetleri vardır. Gar restoran semboldür. Asıl mesele kaybolan, sahip çıkılması gereken, emanetin ve hafızanın korunmasıdır” diye konuştu.