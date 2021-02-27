Tarihi Hasankeyf ilçesi turizm sezonuna hazırlanıyor

BATMAN (AA) – Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde turizm sezonu hazırlıkları sürüyor.

Tarihi dokusunun yanı sıra yeşil görünümüyle de ziyaretçilerin ilgi odağı olacak Hasankeyf, salgın sonrası ağırlayacağı misafirlerini bekliyor.

Kaymakamlık, Hasankeyf Belediyesi ve Batman Orman İşletme Müdürlüğünün ortak yürüttüğü ağaçlandırma projesi kapsamında ilçede bugüne kadar 10 bin fidan toprakla buluştu.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, 2021 yılının ilçe için yoğun ve hareketli bir yıl olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini, aşılamayla birlikte tüm Türkiye'nin olduğu gibi Hasankeyf'in de hareketleneceğini kaydeden Öztürk, ilçeye gelecek yerli ve yabancı turistleri en güzel şekilde ağırlamak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

"İlkbaharla birlikte gelen turistlerimiz için ilçemizde kale bölgesini, müzemizi hazır hale getireceğiz. Tekne turları, paraşüt ve alternatif turizm imkanlarıyla Hasankeyf 2021 yılını yoğun ve hareketli geçirecek." diyen Öztürk, ilçede çok hızlı bir dönüşümün gerçekleştirildiğini belirtti.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu dönüşümün en önemli ihtiyaçlarından biri yeşil alan. Yeşil alan için 3 yer belirlendi. Bu üç alan yaklaşık 1500 dekarlık. Bunların ilkinde geçen yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yaklaşık 150 dekarlık alana 6 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Şimdiye kadar da toplam 600 dekar alanda 10 bin fidanın dikimi yapıldı. İlçede farklı bir teknik kullanılarak ağaç dikimi gerçekleştirildi. Türkiye'de böylesine bir teknikle oluşturulan ilk ağaçlandırma bölgesi olacak. Bu kayalık alanda uzun bir süre ekskavatörler çalıştı. Kayalar oyuldu ve 400 kamyona yakın toprak taşınarak bugünkü haline getirildi. Dolayısıyla burada devletimizin ve hükümetimizin Hasankeyf, ağaç ve yeşile verdiği önemi hep birlikte müşahede etme imkanı buluyoruz."

Yeni Hasankeyf'te dönüşümün tamamlanmasıyla ilçenin tarihi ve turistik mekanları, müzesi, kalesi, arkeoparkı ve yeşiliyle önemli bir turizm merkezi olacağını vurgulayan Öztürk, hazırlıkların en kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.