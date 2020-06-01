Tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'da “normalleşme” hareketliliği

KAYSERİ (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafın kısmen hizmet verdiği 800 yıllık Kayseri Kapalı Çarşı'da, normalleşme sürecine geçilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başındaki Camiikebir Mahallesi'nde 24 dönüm arazi üzerine kurulu kapalı çarşı mimarisi, yöresel ürünleri ve nostaljik yapısıyla her dönem ilgi görüyor.

Eskiden yapılan mesleklere göre sokaklarının isimlendirildiği çarşıda, yüzlerce dükkanda gıdadan giyime, çeyiz eşyasından mutfak eşyasına kadar pek çok ürün satılıyor.

Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Kapalı Çarşı'nın 18 giriş kapısı ve 16 sokağı bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde çarşının kapatılmadığını vurgulayan Küpeli, "Çarşı 12'nci yüzyıldan kalma. Pandemi sürecinden dolayı 600 esnafımızın 300'ü kapattı dükkanını. Çok şükür pandeminin azalması ve sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla çarşımızda hareketlilik yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Çarşıda maske dağıttıklarını da dile getiren Küpeli, sosyal mesafenin korunması konusunda da anonslar yaptıklarını dile getirdi.

Küpeli, çarşının haftada bir belediye ekiplerince dezenfekte edildiğini ve alışverişlerin gönül rahatlığıyla yapılmasına ortam hazırlandığını sözlerine ekledi.