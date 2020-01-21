Tarihi kiliseyi yağmaladılar! Utandıran görüntüler ortaya çıktı!

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Alaturka Online
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Kayseri‘nin Melikgazi ilçesindeki Beşaret Kaya Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin içi kaçak kazılarla kullanılmaz hale gelirken, duvarlarda bulunan fresklere de zarar verildiği görüldü.

FOTO: DHA

Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirterek, “Biz, buraya defalarca demir kapı, kilit takmamıza rağmen buraya define aramak için gelenler tarafından kırıldı” dedi.

Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant. (FOTO: DHA)

Muhtar Nalbant, “Mahalle olarak definecilerden bıktık. Kilise içinde bulunan fresk resimler kazındı. Buranın güvenlik altına alınarak restore edilip, turizme kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FOTO: DHA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkileri ise Kayseri merkez ve ilçelerdeki kiliselerin envanterinin çıkarıldığı, buna göre kiliselerde çalışma yapılacağını açıkladı. (DHA)

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