Tarihi konağı talan ederken yakalandılar

İzmir’de kaderine terk edilen tarihi valilik konağının bazı kişilerce talan edildiği görüntülere yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İzmir Valiliği, bir şüphelinin yakalandığını, diğer şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

İzmir’de Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan, zamanında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü ağırlamasıyla da bilinen, şimdi ise kaderine terk edilen tarihi valilik konutunda kimliği belirsiz kişilerin binayı talan ederek hırsızlık yaptığı görüldü. Görüntülerin vatandaş kamerasına yansıması ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Valiliği’nden açıklama yapıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın eski valilik konutunda perşembe günü gerçekleştiğini açıklayan İzmir Valiliği, “Hırsızlık olayı meydana geldiğinin bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haber sitelerinde paylaşılan görüntülerden anlaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Valiliğin açıklamasında şu bilgilendirme yapıldı:

*Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince incelenen görüntüler neticesinde, görüntülerdeki şahıslardan birinin, açıktan hırsızlık kaydı bulunan Yunus A. olduğu tespit edilmiş ve adı geçen 10.07.2022 günü saat 20.00 sıralarında Anafartalar Caddesi üzerinde yakalanmıştır. Şahıs mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş olup işlemleri devam etmektedir.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

*Diğer şahıslardan Uğur H.’nin çeşitli suçlardan ceza evinde olduğu anlaşılmış, açıktan hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suç kayıtları bulunan Kadir U.’nun yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

VALİLİK KONUTUNDA NÖBET BAŞLADI

*Eski valilik konutunun benzer olaylara karşı 24 saat esasıyla korunması amacıyla Konak Kaymakamlığınca görevlendirme yapılmıştır.

HARABEYE DÖNDÜ

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan, yüzlerce özel davete, kokteyle ve törene ev sahipliği yapan 130 yıllık Vali Konağı’nın harabeye dönmesi tartışma konusu olmuştu. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, harabeye dönen tarihi Vali Konağı’nı meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na “İzmir kent hafızasının simgelerinden biri olan 130 yıllık Vali Konağı’nın düşürüldüğü bu utançtan kurtarılması için Bakanlığınız harekete geçecek midir” diye sormuştu.

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