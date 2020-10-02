Tarihi Osmanlı köyü Cumalızık'ta mimariyi kapatan tezgahlar kaldırılacak

BURSA (AA) – Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ın girişindeki meydanda yer alan niteliksiz satış tezgahlarının ve düzensiz görüntünün kaldırılacağını bildirdi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Turizm Platformu üyeleriyle toplantıda bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumalıkızık'ın turizm potansiyelini artıracak projeleri bir hayata geçirerek, turizm pastasındaki payını artıracaklarını aktardı.

Cumalıkızık'ın 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz, Cumalıkızık'ı tarihin güçlü bir ifadesi olarak görüyoruz. Bu turizm merkezimizin daha iyi duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Cumalıkızık'ı sadece ekonomik bir gelir kapısı görmekten ziyade yaşatılması, korunması gereken tarihi ve kültürel bir miras olarak görüyoruz. Burada bir dizi restorasyon projesi devam ediyor. Kalıcı çözüm üretmek adına, girişteki meydanda yer alan niteliksiz satış tezgahlarını ve düzensiz görüntüyü kaldırıyoruz. Bu kapsamda, tüm bu tezgahları, köy mimarisini kapatmayacak şekilde 'Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nda tek bir noktada toplayacağız."

Yılmaz, Cumalıkızık'a bir de mesire alanı kazandıracaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cumalıkızık'taki mesire alanında, tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet vererek, tarih ve doğa turizminin canlanmasına katkıda bulunacağız. Turizm potansiyeli yüksek olan bölgemize, içerisinde piknik alanları, büfe, kır kahvesi, yürüyüş yolları, hayvan barınağı, manej alanı ve çocuk oyun alanı bulunan, insanların doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği bir mesire alanı oluşturarak, yeni bir sosyal alan kazandıracağız. İnşallah bu değerlerimizi de hep birlikte yaşatacağız."

Bursa kültürü ve turizmine katma değer kazandırması hedeflenen projelerin ele alındığı toplantıya, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Platform Koordinatörü Murat Saraçoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.